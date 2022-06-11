Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (3) - Son Dakika
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Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (3)

11.06.2022 18:50
Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (3)

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TOPRAĞA VERİLDİBalıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Ali İhsan Güven'in (36) kullandığı 10 F 4942 plakalı süt taşıma tankeri ile çarpışan ve kazada hayatını kaybeden 10 AEA 731 plakalı minibüsün sürücüsü Süleyman Altınyurt (38) için Kırsal Çınar Mahallesi'nde ikindi namazı...

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TOPRAĞA VERİLDİ

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Ali İhsan Güven'in (36) kullandığı 10 F 4942 plakalı süt taşıma tankeri ile çarpışan ve kazada hayatını kaybeden 10 AEA 731 plakalı minibüsün sürücüsü Süleyman Altınyurt (38) için Kırsal Çınar Mahallesi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı törende, cenaze namazı kılınan Süleyman Altınyurt Mahalle mezarlığında toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

İhsan Güven, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (3) - Son Dakika
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