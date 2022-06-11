Balıkesir 'in Dursunbey ilçesinde, Ali İhsan Güven 'in (36) kullandığı 10 F 4942 plakalı süt taşıma tankeri ile çarpışan ve kazada hayatını kaybeden 10 AEA 731 plakalı minibüsün sürücüsü Süleyman Altınyurt (38) için Kırsal Çınar Mahallesi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak 'ın da katıldığı törende, cenaze namazı kılınan Süleyman Altınyurt Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

İhsan Güven, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düğün yolunda kaza: 8 ölü, 10 yaralı (3) - Son Dakika

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