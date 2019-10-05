Son Dakika Haberleri: Düğün yolunda otomobilin çarptığı anne ve kızı feci şekilde can verdi
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Düğün yolunda otomobilin çarptığı anne ve kızı feci şekilde can verdi

1 saat önce

Düğün yolunda otomobilin çarptığı anne ve kızı feci şekilde can verdi Güvenlik güçleri yolda ceset parçası aradıDÜZCE – Düzce'de düğüne gitmeye çalışan anne ve kızı, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Düğün yolunda otomobilin çarptığı anne ve kızı feci şekilde can verdi

Güvenlik güçleri yolda ceset parçası aradı

DÜZCE – Düzce'de düğüne gitmeye çalışan anne ve kızı, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza saat 22.30 sıralarında D-100 karayolu Çerkeztaşköprü sapağında meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine gitmekte olan Samet Y.'nin kullandığı 81 AAU 462 plakalı otomobil, Çerkeztaşköprü Sapağı mevkiinde yolun karşısında bulunan düğün salonuna gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne Fatma Kartal ile kızı Özge Kartal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle vücutları parçalanan Özge Kartal olay yerinde hayatını kaybederken, anne Fatma Kartal ise ambulansla kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsü Samet Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden anne ve kızın cenazesi hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düğün yolunda otomobilin çarptığı anne ve kızı feci şekilde can verdi

Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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