Düğünde 10 Kişiyi Yaralayan Zanlı Yakalandı
3 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki düğünde tüfeğin kazara ateş alması sonucu 10 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesindeki düğünde tüfeğin kazara ateş alması sonucu 10 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı.
Viranşehir ilçesinin Balkatan Mahallesi'nde dün yapılan düğünde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu 10 kişinin hafif yaralanmasına sebep olan İ.M, jandarma ekipleri tarafından ilçe kırsalındaki bir evde yakalandı.
İfadesinde, olaydan pişmanlık duyduğunu belirten şahsın sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan, olayda hafif yaralanan ve kentteki farklı hastanelere kaldırılan 10 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dünkü düğünde bir şahsın elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hafif yaralanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:28 Kaynak: AA
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