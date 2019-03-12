Son Dakika Haberleri: Düğünde 2 Kişinin Bıçaklandığı 'Halay' Kavgasıyla İlgili 6 Gözaltı

Düğünde 2 Kişinin Bıçaklandığı 'Halay' Kavgasıyla İlgili 6 Gözaltı

1 saat önce

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, düğünde halay yüzünden çıkan kavgada 2 kişinin bıçaklanarak, yaralanmasıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Düğünde 2 Kişinin Bıçaklandığı 'Halay' Kavgasıyla İlgili 6 Gözaltı, System.String[]
ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, düğünde halay yüzünden çıkan kavgada 2 kişinin bıçaklanarak, yaralanmasıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Yaşları 18'den küçük 2 kişi, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, 4 kişi de adliyeye sevk edildi. 

Olay, 10 Mart Pazar günü, Yüreğir'e bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabasının düğününe giden Onur A. (26) ile arkadaşı Volkan Ö. (26), müzik çalınca kalabalıkla beraber halaya başladı. Muhammet T. (19), Necati Ç. (23), Murat K. (20), Reber S. (20), C.T. (17) ve M.E.K. (17), bir süre sonra 2 gence halayı bozduklarını söyledi. Birbirine bağıran taraflar arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, Onur A. ile arkadaşı Volkan Ö., bıçaklandı. Yaralanan ikili, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada saldırganlar ise düğünün yapıldığı yerden kaçtı. Ağır yaralanan Onur A., yoğun bakımda tedavi edilirken, hafif yaralı Volkan Ö.'ye ise ayakta müdahale edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri; Muhammet T., Necati Ç., Murat K., Reber S., C.T. ve M.E.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Yaşları 18'den küçük olan C.T. ile M.E.K., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, 4 kişi de adliyeye sevk edildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:42 Kaynak: DHA

Yüreğir, Adana, Güncel
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