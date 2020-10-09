İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göksügüzel köyündeki bir düğünde, dedesi A.K'nin (48), kucağına aldığı 2 yaşındaki torunu E.D'ye silahla ateş ettirmesine ilişkin görüntüleri üzerine harekete geçti.

Aksaray 'da düğünde 2 yaşındaki torununa silahla ateş ettiren dede gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Düğünde iki yaşındaki torununa silah attıran dede gözaltına alındı - Son Dakika

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