Aksaray'da düğünde 2 yaşındaki torununa silahla ateş ettiren dede gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göksügüzel köyündeki bir düğünde, dedesi A.K'nin (48), kucağına aldığı 2 yaşındaki torunu E.D'ye silahla ateş ettirmesine ilişkin görüntüleri üzerine harekete geçti.
Ekipler, A.K'yi, Göksügüzel köyündeki ikametinde gözaltına aldı.
A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Düğünde iki yaşındaki torununa silah attıran dede gözaltına alındı - Son Dakika