Son Dakika Haberleri: Düğünde açılan ateşte seken kurşun gelini yaraladı
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Düğünde açılan ateşte seken kurşun gelini yaraladı

3 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde, silahla düğünde rastgele açılan ateş sonucu gelin yaralandı.

Düğünde açılan ateşte seken kurşun gelini yaraladı, System.String[]
Konya'nın Yunak ilçesinde, silahla düğünde rastgele açılan ateş sonucu gelin yaralandı.

Olay, Yunak ilçesi Karayayla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen birinin düğünde silahla havaya ateş etmesi sonucu seken kurşunlardan biri gelin B.T.'ye (22) isabet etti. Omuzundan yaralanan B.T. olay yerine çağrılan ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gelin burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından olayın failinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA
Konya, Yunak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:26 Kaynak: İHA
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