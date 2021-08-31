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Düğünde altın yerine gelin ve damada sigara taktılar - Son Dakika

Düğünde altın yerine gelin ve damada sigara taktılar

31.08.2021 10:54
Düğünde altın yerine gelin ve damada sigara taktılar, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde gelin ile damada sigara takarak ilginç bir sürprize imza atan arkadaşları görüntüleri sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde gelin ile damada sigara takarak ilginç bir sürprize imza atan arkadaşları görüntüleri sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü.

Serik ilçesinde dünya evine giren Ercan ve Saliha Kılıç, düğünlerindeki takı merasiminde arkadaşları tarafından 5'i bir yerde yerine sigara takıldı. Yakın arkadaşları tarafından organizasyon şirketi ile anlaşarak yapılan sürpriz sonrası gelin ile damat büyük şok yaşadı. Bu ilginç sürpriz sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. Damat Kılıç ise, "Düğün sonrası evimize geldikten sonra baktım sigaram da kalmamış. Takı çantasının içinden aldım bir tane açtım. Bunu yapmak da aslında benim için ilginç oldu, takı çantasından sigara çıkması" dedi.

"Sürprizi görünce tabi ki çok şaşırdık"

İlginç olayı anlatan damat Ercan Kılıç, "İki gün önce düğünümüz oldu ayın 28'inde. Zaten yeterince heyecanlı ve mutluyduk. Takımı merasimi sırasında yakın bir aile dostumuzun kızı, bizim de haberimiz yok iken böyle bir sürpriz yapmak istemiş. Sürprizi görünce tabi ki çok şaşırdık. Bir o kadar da sevindik, mutlu olduk. Etraftan aldığımız tepkilerden dolayı da mutlu olduk. Yani sosyal medya aracılığıyla birçok kişi arayıp sordu. Bunun yaşanması bizi mutlu etti" diye konuştu.

"Takı çantasının içinden aldım bir tane açtım"

Sigara takılması hakkında düşüncülerini anlatan damat Kılıç, "Ben sigara kullanıyorum. Arkadaşımda düşünmüş takı takmak yerine sigara takalım demiş. 5'i bir yerde yerine eğlence olsun diye. O gün enteresan bir olayda oldu aslında. Evimize geldikten sonra baktım sigaramda kalmamış. Takı çantasının içinden aldım bir tane açtım. Bunu yapmakta aslında benim için ilginç oldu, takı çantasından çıkması. Bizim için ilginç ve enteresan bir olay oldu. Sigarayı bırakın. Gençlerimiz sigara kullanmasın. Bir sağlıkçı olarak herkesin sigaraya karşı olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Şoke oldum"

Şoke olduğunu söyleyen gelin Saliha Kılıç, "Çok ani oldu bizde çok şaşırdık. Arkadaşımızın yeğeni organizasyoncuyla anlaşmış, biz de şok olduk bir anda. Zaten videoda da gözüküyor şok olduğum. Güzeldi yani, güzel bir takı merasimiydi ilginç oldu benim için" dedi.

"Şaka amaçlı sigara takalım dedik"

Sürprizi gerçekleştiren İrem Genç ise, "İki gün önce aile dostumuzun düğününde takı merasiminde yaptığımız küçük bir şaka. Eğlence amaçlı, insanlar sosyal medyada da fenomen oluyor 1 lira filan takıyordu. Biz de sigara takalım dedik. Sonra videoyu akşama paylaştık, çok tepki almış şaşırdım ama eğlence amaçlı yaptık. Kimsenin haberi yoktu, organizasyoncunun haberi vardı. Gelinle damat beni görünce böyle çok şaşırdılar" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Düğünde altın yerine gelin ve damada sigara taktılar
Düğünde altın yerine gelin ve damada sigara taktılar
Düğünde altın yerine gelin ve damada sigara taktılar
Düğünde altın yerine gelin ve damada sigara taktılar
Düğünde altın yerine gelin ve damada sigara taktılar

Antalya, Sigara, Düğün, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Düğünde altın yerine gelin ve damada sigara taktılar - Son Dakika


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