Düğünde ateş açan kişi zurnacıyı öldürdü - Son Dakika
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Düğünde ateş açan kişi zurnacıyı öldürdü

08.05.2022 20:40

Osmaniye'de bir düğünde ateş açan kişi zurnacıyı vurarak öldürdü. Katil zanlısı yakalanarak işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyedeki nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kadirli ilçesindeki Kesikkeli köyünde 4 Mayıs'ta davullu zurnalı düğün esnasında iki kişi pistte müzik eşliğinde oynarken oynayanların yanında tabanca ile ateş edildi.

ZURNACIYI VURDU

Ateşlenen tabancadan çıkan kurşun o esnada oynayanların hemen yanında zurna çalan 41 yaşındaki Emre Tıptaş'a isabet etti. Kurşunun isabet ettiği Emre Tıptaş göğsünü tutarak bir kaç adım attıktan sonra kanlar içerisinde yere yığıldı.Hastaneye kaldırılan Tıptaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan katil zanlısı E.C. Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Silah, Müzik, Mayıs, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde ateş açan kişi zurnacıyı öldürdü - Son Dakika


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