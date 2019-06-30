Düğünde ateş alan silah 3 kişiyi yaraladı
26 dakika önce
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düğünde silahın ateş alması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:42 Kaynak: AA
'ın Boğazlıyan
ilçesinde düğünde silahın ateş alması sonucu 3 kişi yaralandı. Çalapverdi
köyündeki düğünde izinde olduğu öğrenilen uzman erbaş İ.İ'nin (24) silahı ateş aldı.
Silahtan çıkan kurşun A.K. (24) ve M.T'nin (23) vücudunun çeşitli yerlerini sıyırıp K.D'nin (23) sağ bacağına isabet etti.
Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.D, ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İ.İ, gözaltına alındı.
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