Son Dakika Haberleri: Düğünde ateş alan silah 3 kişiyi yaraladı
Son Dakika Güncel Haber

Düğünde ateş alan silah 3 kişiyi yaraladı

26 dakika önce

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düğünde silahın ateş alması sonucu 3 kişi yaralandı.

Düğünde ateş alan silah 3 kişiyi yaraladı, System.String[]
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düğünde silahın ateş alması sonucu 3 kişi yaralandı.
Çalapverdi köyündeki düğünde izinde olduğu öğrenilen uzman erbaş İ.İ'nin (24) silahı ateş aldı.
Silahtan çıkan kurşun A.K. (24) ve M.T'nin (23) vücudunun çeşitli yerlerini sıyırıp K.D'nin (23) sağ bacağına isabet etti.
Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.D, ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İ.İ, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:42 Kaynak: AA
Yozgat, Boğazlıyan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partili vekil: Ceza ve Mercan Dede Meclis'te konser versin CHP'li vekil, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li başkanlarla yaptığı toplantıyı eleştirdi Bakan Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine sert yanıt Dikey Geçiş Sınavı bitti! DGS sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 15:08:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğünde ateş alan silah 3 kişiyi yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]