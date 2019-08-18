Düğünde atılan havai fişek ormanlık alanda yangın çıkardı
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Düğünde atılan havai fişek ormanlık alanda yangın çıkardıİZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir düğünden atılan havai fişek ormanlık alana düşerek yangın çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:18 Kaynak: İHA
Düğünde atılan havai fişek ormanlık alanda yangın çıkardı
İZMİR - İzmir
'in Gaziemir
ilçesinde bir düğünden atılan havai fişek ormanlık alana düşerek yangın çıkardı. Çıkan yangın mahallelinin traktör ve su tanklarıyla müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğünden atılan havai fişeklerin tutuşturduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu büyük panik yaşayan mahalleli zaman kaybetmeden traktör ve su tanklarıyla yangına müdahale etti. Yapılan müdahale sonucunda yangın söndürülürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince olay yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.
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