Düğünde atılan havai fişek, samanlığı küle çevirdi - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir düğünde atılan havai fişek sebebi ile bir samanlık alev alev yandı. Paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit Sepetçiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde köyde gerçekleştirilen sünnet düğününde atılan havai fişeklerden dökülen kıvılcımlar, samanlığa düştü. Kıvılcımlar sebebi ile samanlıkta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek samanlığın tamamını sardı.

Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, samanlıkta maddi hasar meydana geldi. Çıkan yangında vatandaşların yaşadığı panik ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ