Düğünde atılan havai fişek yangın çıkardı! 10 dekarlık sazlık alan küle döndü - Son Dakika

Burdur Gölü kenarında bulunan düğün salonunda düğün sahiplerinden habersiz davetlilerden birinin attığı iddia edilen havai fişek, göl kenarındaki sazlık alanda yangına neden oldu. Bir anda büyüyen yangın, yaklaşık 10 dekar alanda etkili oldu.

Yangına, Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü TOMA'sı ve iş makineleri ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonunda söndürülen yangında 150 hektar alan zarar gördü.

"BURADA YAŞAYAN CANLILAR VARDI"

Yangın alanındaki düğün salonunda bulunan Bülent Kula, "Arkadaşın düğünündeydik. Yan taraftan havai fişek atıldı. Ondan sonra alev aldı her taraf bir anda. Burada yaşayan canlılar vardı. Öldü sanırım. Çok üzgünüm" dedi.

Havai fişek atılan düğün salonunun yanındaki düğün salonunda bulunan başka bir vatandaş ise "Öbür düğünden havai fişek attılar. Bizim düğün devam ediyor ama söndürülmesini bekliyoruz biz" diye konuştu.