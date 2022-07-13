Düğünde atılan mermi yaşlı kadının ayağına isabet etti - Son Dakika
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Düğünde atılan mermi yaşlı kadının ayağına isabet etti

13.07.2022 11:49
Düğünde atılan mermi yaşlı kadının ayağına isabet etti

Samsun'da düğünde tabancayla ateş açılması sonucu ayağına yorgun mermi isabet eden yaşlı kadın hastanelik oldu.

Samsun'da düğünde tabancayla ateş açılması sonucu ayağına yorgun mermi isabet eden yaşlı kadın hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin Esenyer Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde tabancayla ateş açılması sonucu çıkan mermi 64 yaşındaki Ş.Ş. adlı kadının bacağına isabet etti. Yaralanan Ş.Ş. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde atılan mermi yaşlı kadının ayağına isabet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğünde atılan mermi yaşlı kadının ayağına isabet etti - Son Dakika
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