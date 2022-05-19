Düğünde 'bahşiş' dehşeti: 5 yaralı - Son Dakika
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Düğünde 'bahşiş' dehşeti: 5 yaralı

19.05.2022 14:49
Düğünde 'bahşiş' dehşeti: 5 yaralı

Edirne'de düğün sahibinin mahalle gençlerine bahşiş vermemesi sebebiyle çıkan kavgada düğün sahibi ve yakınlarından oluşan 5 kişi yaralandı.

Edirne'de düğün sahibinin mahalle gençlerine bahşiş vermemesi sebebiyle çıkan kavgada düğün sahibi ve yakınlarından oluşan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Edirne'nin Medrese Ali Bey Mahallesi'nde gelin ve damat düğün salonuna gitmek için arabaya bindiği esnada, ellerinde bıçak ve sopa bulunan bir grup genç, düğün sahibinden 'bahşiş' istedi. Düğün sahibinin bahşiş vermemesi üzerine çıkan kavgada düğün sahibi ve yakınlarından oluşan 5 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavganın yaşandığı yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın şüphelileri gençler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Sopalar, taşlar, bıçaklar, silahlar vardı"

Çıkan kavgada damadın ve gelinin babasının yaralandığını söyleyen mahalle sakinleri, korku dolu anları anlatırken, "Para istediler, her şey bir anda oldu. Sopalar, taşlar, bıçaklar, silahlar vardı" ifadelerini kullandı.

"Bizden para ve alkol istediler"

Olayda darp edilen düğün sahiplerinden biri de, "Düğüne gelip bizden para ve alkol istediler. Düğünün bitmesinin ardından vereceğimizi söyledik. Ama dövmeye başladılar. Ben de yaralandım" dedi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Medrese, Edirne, Polis, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde 'bahşiş' dehşeti: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğünde 'bahşiş' dehşeti: 5 yaralı - Son Dakika
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