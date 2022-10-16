Son dakika haberleri! Düğünde başlayan kavga kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Düğünde başlayan kavga kanlı bitti: 3 yaralı

16.10.2022 01:14

Son dakika haberlerine göre Düğünde başlayan kavga kanlı bitti: 3 yaralı Kocaeli'de düğünde kız tarafı ve erkek tarafındaki bir grup arasında çıkan kavga, bıçaklı yaralamayla sona erdi.

Düğünde başlayan kavga kanlı bitti: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de düğünde kız tarafı ve erkek tarafındaki bir grup arasında çıkan kavga, bıçaklı yaralamayla sona erdi. Çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesinde bulunan evlendirme dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında gelin tarafı ve damat tarafındaki grup arasında karşılıklı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma bir süre sonra büyüyünce evlendirme dairesinin önünde kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede kız tarafından olduğu öğrenilen T.Y, H.Y ve N.Y isimli üç akraba bıçakla yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan T.Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralılar ise özel araçla hastaneye gitti. Olayın ardından düğün salonundaki tüm vatandaşlar tahliye edilirken polis ekiplerinin konuya ilişkin incelemeleri devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Düğünde başlayan kavga kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Düğünde başlayan kavga kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika
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