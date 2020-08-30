Düğünde bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da bir düğün töreninde bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün töreninde bıçaklı saldırıya uğradığı iddia edilen Y.Ş.(26) ağır yaralandı.112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ş. ameliyata altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 10:52 - Kaynak: İHA
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