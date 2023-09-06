Düğünde çiftetelli oynayan kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Düğünde çiftetelli oynayan kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 06.09.2023 10:13

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde akrabalarının düğününde çiftetelli oynayan bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. O anlar düğün kamerasına yansıdı.

İstanbul'dan Ordu'ya gelen 50 yaşındaki Erdoğan Arslan, katıldığı bir düğünde çiftetelli oynadığı sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan şahıs yaşamını yitirirken fenalaştığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Memleketi Çaybaşı'nın İlküvez Mahallesi'ne akrabalarının düğününe İstanbul'dan gelen 50 yaşındaki Erdoğan Arslan, arkadaşlarıyla birlikte çiftetelli oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Çevrede bulunanların arasında yere düşerek hareketsiz halde yatan Erdoğan Arslan'a olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti.

Düğünde çiftetelli oynayan kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Arslan, Ünye'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 ÇOCUK BABASIYMIŞ

3 çocuk babası Erdoğan Arslan'ın her fındık sezonu dolayısıyla İstanbul'dan memleketi Çaybaşı ilçesine geldiği öğrenildi. Arslan'ın cenazesi İlküvez Mahallesi Asak Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Düğünde çiftetelli oynayan kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Düğünde çiftetelli oynayan kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğünde çiftetelli oynayan kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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