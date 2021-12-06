Düğünde çıkan kavga büyüdü! Gelin, tarafları ayıramayınca çekip gitti - Son Dakika

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddialara göre, iki aile arasında düğünde takı sebebiyle tartışma başladı. Bir çözüme kavuşamayan tartışmanın hararetlenmesiyle taraflar birbirlerine saldırdı. Düğün salonundan sokağa taşan olayda ortalık savaş alanına dönerken, gelin kavgayı ayırmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Duruma müdahale etmeye çalışan polisler, öfkeli kalabalığı durdurmakta güçlük çekti. Yaşanan o kavganın ardından ise gözyaşlarına hakim olamayan gelin, bir araçla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.