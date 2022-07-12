Adana'da düğünde çıkan ve hastanede süren kavgada darbedilen doktordan şikayet - Son Dakika
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Adana'da düğünde çıkan ve hastanede süren kavgada darbedilen doktordan şikayet

12.07.2022 20:19

Adana'da, bir düğünde iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 5 kişiden 4'ünün götürüldüğü hastanenin acil servisinde karşılaşan tarafların, yeniden kavga ettiği sırada darbedilen doktor şikayetçi oldu.

Adana'da, bir düğünde iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 5 kişiden 4'ünün götürüldüğü hastanenin acil servisinde karşılaşan tarafların, yeniden kavga ettiği sırada darbedilen doktor şikayetçi oldu.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, dün akşam iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 5 kişiden 4'ünün götürüldüğü Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin acil servisinde karşılaşan tarafların yeniden kavga ettiği sırada, şüphelilerden bazılarının çocuk acilde görevli doktor T.A'nın boğazını sıktığı belirlendi.

Doktor T.A'nın, kendisini darbeden zanlılar hakkında görevini tamamladıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Akşam saatlerinde hastanemiz acil servisinde yaşanan iki gurubun kavgasında, çocuk acilde görevli bir doktorumuz, olay sırasında kavga eden guruptan biri tarafından boğazı sıkılmak suretiyle darbedilmiştir. Görevli doktor arkadaşımız emniyet birimlerine şikayetçi olmuştur. Sağlıkta şiddetin son bulması dileğiyle doktor arkadaşımız nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Düğünde çıkan kavga hastanede devam etmişti

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, iki aile arasında çıkan kavgada biri tabancayla, 4'ü bıçakla olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan 4'ünün araçlarla götürüldüğü ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi acil servisinde, aileler tekrar karşılaşınca yeniden kavga çıkmıştı.

Bu sırada, acil serviste görevli sağlık çalışanları, korunmak amacıyla kendilerini bir odaya kilitleyerek durumu polise bildirmişti.

İhbar üzerine hastaneye sevk edilen çok sayıda asayiş ve çevik kuvvet ekibi bazı şüphelileri gözaltına almıştı.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, hastane hizmetlerinin kesintisiz devam ettiği bildirilmişti.

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Son dakika haberi! Adana'da düğünde bıçaklı ve silahlı kavga: 5 yaralı Son dakika haberi! Adana'da düğünde bıçaklı ve silahlı kavga: 5 yaralı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da düğünde çıkan ve hastanede süren kavgada darbedilen doktordan şikayet - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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