Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis biber gazıyla tarafları ayırdı - Son Dakika
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Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis biber gazıyla tarafları ayırdı

25.07.2022 01:19
Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis biber gazıyla tarafları ayırdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düğünde çıkan kavga sokağa taşınca ortalık savaş alanına döndü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düğünde çıkan kavga sokağa taşınca ortalık savaş alanına döndü. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri tarafları biber gazı sıkarak dağıtabildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezindeki bir düğün salonunda iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşınan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgayı güçlükle ayırmaya çalışan polis ekipleri, biber gazı kullanarak tarafları ayırdı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis biber gazıyla tarafları ayırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis biber gazıyla tarafları ayırdı - Son Dakika
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