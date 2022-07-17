Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi'ndeki bir düğünde gelin ile damadın aileleri arasında iddiaya göre alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise tarafları sakinleştirdi.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düğünde çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı - Son Dakika

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