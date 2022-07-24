DÜĞÜNDE ÇILGIN EĞLENCE, HAVUZDA HORON TEPTİLER - Son Dakika
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DÜĞÜNDE ÇILGIN EĞLENCE, HAVUZDA HORON TEPTİLER

24.07.2022 16:39
DÜĞÜNDE ÇILGIN EĞLENCE, HAVUZDA HORON TEPTİLER

DÜZCE'de Karadenizli ailenin düğününde davetliler çılgınca eğlenip, havuzda horon tepti.

DÜZCE'de Karadenizli ailenin düğününde davetliler çılgınca eğlenip, havuzda horon tepti. İlginç anların yaşandığı düğünde damatlığıyla suya atlayan damat da davetlilerin havuz eğlencesine katıldı.

Akçakoca'da dün akşam gerçekleştirilen düğünle Kalkın Köyü'nde fındık üreticisi Vefa Güven ile Gizem çifti dünya evine girdi. Karadenizli ailenin düğünü ilginç anlara sahne oldu. Düğünün yapıldığı mekanda çılgınca eğlenen davetliler, hızını alamayıp elbiseleriyle havuza atladı. Düğün coşkusunu havuzda devam ettirerek, horon tepen davetlilere damat da eşlik etti. Damatlığıyla suya atlayan damat bir süre yüzdükten sonra havuzdan çıkarak, ıslak kıyafetleriyle gelinle dans etti.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜĞÜNDE ÇILGIN EĞLENCE, HAVUZDA HORON TEPTİLER - Son Dakika

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