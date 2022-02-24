Düğünde çocukların oyun alanından alınmasını isteyen müzisyen darbedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Düğünde çocukların oyun alanından alınmasını isteyen müzisyen darbedildi

24.02.2022 12:01
Düğünde çocukların oyun alanından alınmasını isteyen müzisyen darbedildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, sokak düğününde gelin ve damadın oynadığı sırada çocukların alandan alınmasını isteyen müzisyen, bir davetli tarafından darbedildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, sokak düğününde gelin ve damadın oynadığı sırada çocukların alandan alınmasını isteyen müzisyen, bir davetli tarafından darbedildi.

Düğünlerde çocukluğundan beri müzisyenlik yaptığını belirten Sedat Erdog (41), gazetecilere, Esenler Mahallesi'ndeki düğünde yaşanan olayı anlattı.

Pazar günkü bir düğünde darbedildiğini ifade eden Erdog, şunları söyledi:

"Bir şahsın aniden gelip bana kafa atarak burnumu kırması, beni derinden sarstı. Hastaneden darp raporu aldım. Şahıstan şikayetçi oldum. Olayın meydana geliş nedeni de çok garip. Çünkü düğünde mahalle çocukları pistte kalabalıklaştı, gelin ve damadın zor anlar yaşamasına neden oldu. Ben de bu sırada mikrofonla anons ederek çocukların alanı boşaltmaları konusunda talepte bulundum. Bunun üzerine yanıma gelen H.Y, beni darbetti."

Erdog, olayın ardından şikayeti üzerine zanlı H.Y'nin gözaltına alındığını bildirdi.

Müzisyenin eşi Seher Erdog da olay sırasında kendisinin de düğünde olduğunu aktararak, "Olayı görünce çok üzüldüm. Şahsın kasten yaptığını düşünüyorum. Yetkililerden yardım talep ediyorum. Adalete güveniyorum. Eşim, işi gereği burnuyla ve sesiyle öne çıkan birisi. Düğünlerde şarkı söyleyen bir insan. İşinden de oldu. İşe de gidemiyor. Nefes almakta zorlanıyor. 3 gündür uyku uyuyamıyor." ifadelerini kullandı.

Düğünde çocukların oyun alanından alınmasını isteyen müzisyen darbedildi
Düğünde çocukların oyun alanından alınmasını isteyen müzisyen darbedildi
Düğünde çocukların oyun alanından alınmasını isteyen müzisyen darbedildi

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi Gaziantep'te 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi Mehmet Yozgatlı: '45 dakikada maç kazanmak kolay olmuyor' Mehmet Yozgatlı: '45 dakikada maç kazanmak kolay olmuyor'

Gaziantep, Esenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düğünde çocukların oyun alanından alınmasını isteyen müzisyen darbedildi - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
12:03 Magnum ve Bobi uyuşturucuya geçit vermiyor! Onların burunlarından hiçbir şey kaçmıyor
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
11:51 Interfax Haber Ajansı iddia etti: Ukrayna'da, Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu
11:36 Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?
10:54 Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 12:22:48. #1.12#
SON DAKİKA: Düğünde çocukların oyun alanından alınmasını isteyen müzisyen darbedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement