DÜĞÜNDE ÇOCUKLARIN OYUN ALANINDAN ALINMASINI İSTEYEN MÜZİSYEN DARBEDİLDİ - Son Dakika

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, sokak düğününde çocukların oyun alanı dışına alınmasını isteyen müzisyen Sedat Erdog, bir davetli tarafından dövüldü.

Olay, geçen pazar günü Esenler Mahallesinde yapılan bir sokak düğününde meydana geldi. Düğünlerde müzisyenlik yapan Sedat Erdog, gelin ve damadın oynadığı alandaki çocukların yakınları tarafından dışarı alınmasını isteyen anons yaptı. İddiaya göre anonsun ardından davetliler arasında bulunan H.Y., yanına gelerek tartıştığı müzisyen Erdog'un yüzüne kafasıyla vurarak darbetti.

Davetlilerin araya girmesiyle olay sonlandırılırken, burnunda kırık oluşan ve gözü moraran Erdog, Nurdağı Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından taburcu olan Sedat Erdog, burnunu kıran H.Y.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

28 yıldır düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağladığını anlatan Sedat Erdog, "Pazar günü düğünde sahne aldık. Gelin ve damadı gelmelerinin ardından oyun alanına aldık. Bu sırada çocukların oyun alanına gelmesiyle gelin düşme tehlikesi geçirdi. Ben de onu görünce anons yaparak çocukların pistten alınması uyarısında bulundum. Daha önce hiç görmediğim ve tanımadığım bir kişi bana, 'hareketlerine dikkat et, ayağını denk al' dedi. Ben ne olduğunu anlamadım ama bu kişi daha sonra yakamı tutarak kafa attı. Kalabalık ortamda eşimin ve çocuklarımın yanında darbedilmem beni derinden etkiledi" diye konuştu.

Sedat Erdog, kendisini darbeden şüphelinin cezalandırılması için şikayetinden asla vazgeçmeyeceğini de kaydetti.

Olay günü eşiyle birlikte düğünde olduğunu anlatan Seher Erdog ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Düğünde eşim türkü söylerken onu izliyordum. Eşimin kafa darbesi alması sonucu eğildiğini gördüm. Ben o an yıkıldım. Darbe ile eşim beyin kanaması da geçirebilir, gözünü kaybedebilirdi. Eşim ekmeğini yüzü ve sesiyle kazanıyor. Bu olayın ardından benim ve çocuklarımın psikoloji bozuldu. Yapılanı kabul etmek mümkün değil" dedi. (