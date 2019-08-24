Son Dakika Haberleri: Düğünde 'çok oynadınız' kavgası sokağa taştı
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Düğünde 'çok oynadınız' kavgası sokağa taştı

55 dakika önce

Hatay'da bir düğünde taraflar arasında 'çok oynadınız' kavgası çıktı.

Düğünde 'çok oynadınız' kavgası sokağa taştı, System.String[]

Hatay'da bir düğünde taraflar arasında 'çok oynadınız' kavgası çıktı. Sokağa taşan kavga sonrası gelinle damat salondan erken ayrıldı.


Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesi kent merkezinde bulunan bir düğün salonunda gelin ve damat yakınları arasında 'siz çok oynadınız' tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine düğün salonuna çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle yatıştırdı. Bu sırada gerginliğin devam etmesi üzerine gelin ve damat salondan erken ayrıldı.


Yaralananın olmadığı 'çok oynadınız' kavgasının ardından taraflarda salondan ayrıldı. - HATAY

kavga, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:51 Kaynak: İHA
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