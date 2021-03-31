Düğünde damadının tabancasından çıkan kurşunla yaralanan kişi kurtarılamadı (2) - Son Dakika

DAMAT ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde katıldığı bir düğünde rastgele havaya ateş açarak, kayınpederi Ali Altın'ın yaşamını yitirmesine neden olan ve yaşanan olayın ardından tutuklandığı belirtilen A.Y.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayın olduğu ilk gün gözaltına alınan A.Y.'nin adli kontrolle bırakıldığı, Ali Altın'ın yaşamını yitirmesinin ardından A.Y. hakkında yeniden gözaltına kararı verildiği belirtildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Y.'nin daha sonra sevk edildiği adliyede adli kontrolle bırakıldığı kaydedildi.