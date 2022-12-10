Düğünde davul çalarken kalp krizi geçirdi: O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Düğünde davul çalarken kalp krizi geçirdi: O anlar kamerada

10.12.2022 23:47
Düğünde davul çalarken kalp krizi geçirdi: O anlar kamerada

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir davulcu katıldığı düğünde davul çaldığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir davulcu katıldığı düğünde davul çaldığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Karakese Mahallesi'nde M.B.'nin oğlunun 3 Aralık 2022 tarihinde yapılan düğün törenine davul zurna ekibi olarak davet edilen Bestami Fındık (63), adlı davulcu düğünde omuzuna astığı davulu çaldığı esnada, kendisini izleyen davetlilerin üzerine bir anda yığılarak düştü. Cep telefonları ile davulcu ve zurnacıyı kayda alan düğündeki davetliler, yere yığılan davulcuyu kaldırmaya çalıştı. Yerde hareketsiz yatan Bestami Fındık'a olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen davulcu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizinden ölen Bestami Fındık'ın toprağa verildiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Düğünde davul çalarken kalp krizi geçirdi... O anlar kamerada Düğünde davul çalarken kalp krizi geçirdi... O anlar kamerada Hatay'da kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 lira ceza Hatay'da kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 lira ceza

Kalp Krizi, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde davul çalarken kalp krizi geçirdi: O anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:59 Dünya Kupası'nda Fas rüyası sürüyor! Ronaldo'lu Portekiz'i mağlup edip yarı finale yükseldiler
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Kırık kalpleri tamir edip saflarımızı güçlendireceğiz
19:33 Dünya Kupası'nda Beşiktaşlıları üzen görüntü! Fedakarlığı pahalıya patladı
18:54 Komedyen Ata Demirer'in Ronaldo paylaşımı gündem oldu: Beddua sayılır mı?
18:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG'u ziyaret etmeme sebebini anlattı: "O gelecekse ben gelmem" dedi
18:03 Fenerbahçe yenilgiyi unuttu! Ülkeye galibiyetle dönüyorlar
17:56 Asgari ücret zammında geri sayım başladı! İşte kulislerde konuşulan rakamlar
17:39 Karısını cami odasında başka bir kadınla aldattığı iddia edilen imam için karar verildi
17:11 Şiddetli lodosun hayatı olumsuz etkilediği Bursa'ya Meteoroloji'den turuncu uyarı
15:55 Sultanbeyli'de göçük altında kalan 61 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2022 01:05:06. #1.11#
SON DAKİKA: Düğünde davul çalarken kalp krizi geçirdi: O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement