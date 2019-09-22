Son Dakika Haberleri: Düğünde dehşet saçanlar serbest bırakıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Düğünde dehşet saçanlar serbest bırakıldı

1 saat önce

Samsun'da düğün eğlencesi sırasında akrabalar arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişinin vurularak, 1 kişinin otomobil çarpması sonucu, 1 kişinin de darp sonucu yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

Düğünde dehşet saçanlar serbest bırakıldı, System.String[]

Samsun'da düğün eğlencesi sırasında akrabalar arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişinin vurularak, 1 kişinin otomobil çarpması sonucu, 1 kişinin de darp sonucu yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.


Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki düğün eğlencesi sırasında daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü. A.S. (20) ve L.S. (53) pompalı tüfekle ateş açılması sonucu etrafa saçılan saçmalardan vurularak, H.A. otomobil çarpması sonucu ve S.Ö. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan ve peşlerine düşen polise de silah çektikleri iddia edilen H.Y. ile M.Y. ve babası H.Y.'yi kısa sürede olayda kullandıkları tüfekle birlikte yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren baba H.Y. serbest bırakılırken, oğlu M.Y. ile tüfekle ateş açan H.Y. tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y. ve H.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğünde silahla havaya ateş açan iki çocuğun görüntüleri tepkiye neden oldu
İptal olan düğünün parasını salon sahibinden geri aldı Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi Barışmak istediği eski eşini sokak ortasında 30 yerinden bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 23:08:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğünde dehşet saçanlar serbest bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]