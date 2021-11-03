Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Tunceli'nin önemli Alevi ocaklarından olan Şıh Delili Berğecan dedelerinden Hüseyin Erdoğan (90), İstanbul'da katıldığı düğünde, genç çiftin dini nikahını kıyması için sahneye çağrıldı.

DUA EDERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Sahnede çift için dua eden Erdoğan, bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Erdoğan, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erdoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERADA

Erdoğan'ın ölüm anı, düğüne katılan bir davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Erdoğan'ın naaşı, dün Tunceli'nin Pertek ilçesinde bulunan cemevinde Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, ailesi, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze merasiminin ardından köyünde toprağa verildi.