Son Dakika Haberleri: Düğünde Gelin ve Damat Yakınlarının 'En Çok Siz Dans Ettiniz' Kavgası

Düğünde Gelin ve Damat Yakınlarının 'En Çok Siz Dans Ettiniz' Kavgası

56 dakika önce

ADANA'da sokak düğününde kız ve erkek tarafının 'En çok siz dans ettiniz' tartışmasıyla başlayan kavgada sandalyeler havada uçuştu.

Düğünde Gelin ve Damat Yakınlarının 'En Çok Siz Dans Ettiniz' Kavgası, System.String[]
ADANA'da sokak düğününde kız ve erkek tarafının 'En çok siz dans ettiniz' tartışmasıyla başlayan kavgada sandalyeler havada uçuştu.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak düğününde iddiaya göre gelin ve damat yakınları, kendi yörelerine ait müzikleri çaldırarak oluşuturulan pistte dans ettiler. Sık sık müziğin değiştirilmesi taraflar arasında gerilime neden oldu. Bir süre sonra ise gelin ve damat yakınları arasında 'En çok siz dans ettiniz" tartışması çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirlerine tekme, yumruk ve plastik sandalyelerle saldırdı. Kavgada, damat ve gelin, yakınları tarafından otomobile bindirilerek uzaklaştırıldı. İhbar uzerine olay yerine sevk edilen polisler, iki tarafı güçlükle ayırdı. Kavganın ardından her iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:05 Kaynak: DHA

Sarıçam, Adana, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız ve Erkek Tarafı, Düğünde "En Çok Siz Dans Ettiniz" Deyip Birbirine Girdi CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Şişli'de Greve Giden Temizlik İşçilerine Çağrı

Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü ABD'ye Gözdağı! Rusya Savaş Çıkması Durumda Vuracağı 7 Yeri Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 22:01:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğünde Gelin ve Damat Yakınlarının 'En Çok Siz Dans Ettiniz' Kavgası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]