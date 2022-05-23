Düğünde geline 2,5 kilo altın takıldı - Son Dakika
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Düğünde geline 2,5 kilo altın takıldı

23.05.2022 13:05
Düğünde geline 2,5 kilo altın takıldı

HAKKARİ'de iş insanı Aydın Çiftçi'nin avukat oğlu Cengiz Çiftçi ile öğretmen Tuba Egin dünya evine girdi.

HAKKARİ'de iş insanı Aydın Çiftçi'nin avukat oğlu Cengiz Çiftçi ile öğretmen Tuba Egin dünya evine girdi. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde gelin Tuba Egin'e yaklaşık 2,5 kilo altın takıldı.

Hakkarili çinko madeni işletmecisi Aydın Çiftçi'nin avukat oğlu Cengiz Çiftçi ile 4 yıl önce tanıştığı Diyarbakırlı öğretmen Tube Egin hayatını birleştirdi. Çift için Hakkari'nin Üzümcü köyü Derav Mahallesi'ndeki evlerinin önünde düğün yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.

Düğünde davetliler gelin ve damada takı takmak için adeta yarıştı. Geline yaklaşık 2,5 kilo altın takılırken, damat için de dolar ve TL olarak 2 milyon 200 bin TL toplandı.Damadın babası Aydın Çiftçi, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınları ve arkadaşlarına teşekkür ederek, "Türkiye'nin birçok yerinden, hatta yurt dışından konuklarımız burada. Çiftimizin 4 yıl önce Diyarbakır'da başlayan arkadaşlıkları düğünle sonuçlandı. Çok mutluyuz. Burada hoşgörü ortamı oluştu. Farklı kesimlerden vatandaşlar bir arada olmak bizim için ayrıca mutluluk verici" dedi.

Damat Cengiz Çiftçi ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.


Düğünde geline 2,5 kilo altın takıldı
Düğünde geline 2,5 kilo altın takıldı
Düğünde geline 2,5 kilo altın takıldı
Düğünde geline 2,5 kilo altın takıldı
Düğünde geline 2,5 kilo altın takıldı
Düğünde geline 2,5 kilo altın takıldı
Düğünde geline 2,5 kilo altın takıldı
Düğünde geline 2,5 kilo altın takıldı
Düğünde geline 2,5 kilo altın takıldı
Düğünde geline 2,5 kilo altın takıldı
Düğünde geline 2,5 kilo altın takıldı
Düğünde geline 2,5 kilo altın takıldı
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Kaynak: DHA

Türk Lirası, Hakkari, Çiftçi, Aydın, Güncel, Son Dakika

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