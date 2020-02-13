Düğünde genç kızın ölümüne neden olan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düğünde genç kızın ölümüne neden olan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

Düğünde genç kızın ölümüne neden olan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası

6 saat önce

Kırşehir'de, köy düğününde havaya ateş açarak genç kızın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Düğünde genç kızın ölümüne neden olan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası, System.String[]

Kırşehir'de, köy düğününde havaya ateş açarak genç kızın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar B.Z, M.Z. ve T.Z. ile tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının sanıkların cezalandırılması yönündeki mütalaasının ardından son savunmaları alınan sanıklar, üzerilerine atılı suçları işlemediklerini ileri sürerek beraatlerini istedi.

Sanık avukatı, toplanan deliller ve dinlenen tanıklar itibarıyla genç kızın ölümüne neden olan kişi ve tabancanın bulunamadığını, yapılan tespitlere göre olay günü 16 farklı tabancadan ateş edildiğini ve 151 kovan toplandığını ifade etti.

Müşteki avukatı da sanık B.Z'nin yeniden tutuklanmasını talep etti.

Ölen kızın babası Rahmi Boynuince de düğün için izne geldikleri anda böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "Düğün sahibi B.Z, akrabamızdı. Benim kızım düğünde halay çekerken öldürüldü. Avukatlar, deliller yetersiz diyor. Peki, benim kızımı kim vurdu? B.Z'nin yeniden tutuklanmasını istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, kararında sanık B.Z'ye, "olası kastla adam öldürmek" suçundan 16 yıl 8 ay ve "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Heyet, T.Z. hakkında, "suç delillerini gizlemek" suçundan 2 yıl 1 ay, "ruhsatsız silah bulundurmak ve ateş etmek" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

Diğer sanık M.Z'ye de "ruhsatsız silah taşıma ve genel güvenliği tehlikeye atmak" suçlarından 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, dosyanın istinaf yolu açık olmak üzere sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırdı.

Kırşehir merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde 15 Ağustos'ta bir düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu Gamze Boynuince (21) vurularak yaşamını yitirmişti.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:20 Kaynak: AA
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