Son Dakika Haberleri: Düğünde gülümseten anlar: Damada öküz çanı, yular ve kelepçe taktılar
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Düğünde gülümseten anlar: Damada öküz çanı, yular ve kelepçe taktılar

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dünya evine giren çiftin düğününde, arkadaşları tarafından damada, öküz çanı, yular, kelepçe ve elma takılması görenleri gülümsetti.

Düğünde gülümseten anlar: Damada öküz çanı, yular ve kelepçe taktılar, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dünya evine giren çiftin düğününde, arkadaşları tarafından damada, öküz çanı, yular, kelepçe ve elma takılması görenleri gülümsetti.

Malkara'nın Davuteli Mahallesi'nde düzenlenen düğün töreni ile Ceylan ve İrfan Durgutça çifti dünya evine girdi. Takı merasiminin sona erdiği sırada damadın arkadaşları ilginç bir sürpriz yaptı.

Arkadaşları tarafından damada takılan öküz çanı, yular, kelepçe ve elma davetlileri gülümsetti. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen yakın arkadaşları, birlikte fotoğraf çekildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
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