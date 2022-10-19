Düğünde halay kavgası çıktı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Düğünde halay kavgası çıktı! Ölü ve yaralılar var

19.10.2022 07:02

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir düğünde 'halay çekme' meselesi yüzünden yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da bir düğünde halay çekme meselesinden ötürü tartışma çıktı. Tartışmada birkaç kişi tarafından darp edildiği iddia edilen 17 yaşındaki H.D., evine giderek pompalı tüfeği aldı. Tüfekle düğünü basan H.D., burada Sedat Gizlenir'e ateş açtı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Sedat Gizlenir olay yerinde hayatını kaybederken, kurşunların isabet ettiği E.Ş. ve D.D. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. H.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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SOKAK DÜĞÜNÜNDE TÜFEKLİ KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI SOKAK DÜĞÜNÜNDE TÜFEKLİ KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI Son dakika haberleri! Düğündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika haberleri! Düğündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde halay kavgası çıktı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğünde halay kavgası çıktı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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