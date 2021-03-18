Düğünde havaya açtığı ateşle kuzenini öldüren sanığa 25 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Düğünde havaya açtığı ateşle kuzenini öldüren sanığa 25 yıla kadar hapis istemi

18.03.2021 16:23
Düğünde havaya açtığı ateşle kuzenini öldüren sanığa 25 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

Konya'nın Çumra ilçesinde, yakınlarının düğününde havaya ateş açarken başından vurulan dayısının oğlunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık hakkında 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

Konya'nın Çumra ilçesinde, yakınlarının düğününde havaya ateş açarken başından vurulan dayısının oğlunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık hakkında 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Arif Akman ile taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatı Emin Levent Yavuzer, düğünde farklı kişilerce silah atışı yapıldığını, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlemediğini öne sürdü.

Tanık olarak dinlenen maktul Osman Akman'ın annesi Hacer Akman, sanığın silahının, olaydan bir gün önceki kına gecesinde tutukluk yaptığını ve çevredekilerin Arif Akman'a "Yarın düğüne bu silahla gelme, tutukluk yapıyor silahın" dediğini iddia etti.

Olay günü sanığın aynı silahla düğüne gelip havaya ateş açtığını söyleyen anne Akman, "Olayı gördüm. Oğlumla Arif yakın duruyordu. Sanık Arif'in, tabancayla havaya ateş ettikten sonra tabancasını kurcalamaya başladığını gördüm. Hem Osman'a hem de Arif'e yakındım. Arif'in parmakları tetikte olduğu sırada, tabancaya mermi yüklediğini ve o sırada tabancanın bir el ateş aldığını, akabinde yakında duran oğlumun, 'vay' diyerek bağırıp yere düştüğünü gördüm. Sanıktan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Yavuzer, tanığın anlatımıyla olaya ilişkin görüntü kayıtlarının uyuşmadığını savundu.

"Hacer Akman, olay sırasında olay yerinde değildir." diyen Yavuzer, beyanları kabul etmediklerini bildirdi.

İddia makamı, beyanların ardından açıkladığı mütalaasında, sanık Akman'ın "olası kast ile adam öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, " Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarından, kalabalık ortam olan düğünde havaya ateş edilerek sebep olunan eylemlerde failin 'olası kast'la hareket ettiğinin kabulü gerektiği, sanığın böylelikle maktule yönelik eylemleriyle, üzerine atılı 'olası kastla öldürme' suçunu işlediği anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Akman, savunmasında, üzerine atılı suçlamayı reddederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'nın Çumra ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde 25 Ağustos 2019'da bir yakınının düğününe katılan Osman Akman (36), düğünde havaya açılan ateşle başından vurulmuş, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan maktulün dayısının oğlu Arif Akman tutuklanmış, hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Osman Akman, Silah, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düğünde havaya açtığı ateşle kuzenini öldüren sanığa 25 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı Karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı 37 yerinden bıçakladı Bitcoin'e İslami rakip! Şeriata uygun kripto para "caizcoin" piyasaya çıktı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor         
16:34
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Sancıları başlayınca hastane için yola çıktı, 800 metre kala kaldırımda doğum yaptı Sancıları başlayınca hastane için yola çıktı, 800 metre kala kaldırımda doğum yaptı         
16:13
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı         
15:14
Son Dakika! Putin'den kendisine Son Dakika! Putin'den kendisine "Katil" diyen Joe Biden'a yanıt: Ona sağlıklar dilerim, başka bir devleti değerlendirmek aynaya bakmak gibidir         
14:46
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı         
11:43
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 16:55:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düğünde havaya açtığı ateşle kuzenini öldüren sanığa 25 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei