Düğünde havaya ateş açan 2 maganda önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

Düğünde havaya ateş açan 2 maganda önce kameraya sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir düğünde havaya ateş eden 2 maganda önce cep telefonu kameralarına ardından ise polise yakalandı. Şahıslara toplamda 88 bin 490 TL para cezası verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karacaoğlan Mahallesinde yapılan bir operasyonda havaya ateş eden 2 kişi silahlarıyla beraber yakalandı.

Toplamda 88 bin 490 TL adli para cezası uygulanan şahıslara yasal işlemleri devam ediyor.