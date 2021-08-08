Son dakika haberi... Düğünde havaya ateş açan 5 maganda gözaltına alındı - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 5 kişi, silahları ile birlikte gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesinde yapılan düğün cemiyetinde magandalar silahları ile havaya ateş açmaya başladı. Ardı ardına patlayan silahlar sonrasında bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce; Y.A., Ö.A., T.T., G.A. ve T.A. isimli 5 şahıs ile birlikte 5 adet rahatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 6 adet silah ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Burak Can Tokyürek/İHA)