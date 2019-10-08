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Son Dakika 3. Sayfa Düğünde havaya ateş açan maganda tutuklandı

Düğünde havaya ateş açan maganda tutuklandı

2 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan maganda, ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Düğünde havaya ateş açan maganda tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan maganda, ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Maganda çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep'in İslahiye İlçesinde bir düğünde kaleşnikof piyade tüfeği ile havaya ateş açan R.A. isimli şahıs, 27 ACP 656 plakalı araç ile kaçarken ihbar üzerine harekete geçen İl Jandarma ve İslahiye ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Şahsı gözaltına alan ekipler, araçta yaptığı aramada ise tüfek ile birlikte şarjör ve bu tüfeğe ait 23 adet fişek ile sustalı bıçak ele geçirdi. Şahsın evinde yapılan aramada ise kuru sıkıdan bozma tabanca, şarjörü ve kuru sıkı tabanca bulundu.


R.A, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:58 Kaynak: İHA
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