Düğünde havaya ateş açarak kuzeninin ölümüne sebep olan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

Konya'nın Çumra ilçesinde, yakınlarının düğününde havaya ateş açarken başından vurulan kuzeninin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Arif Akman ile taraf avukatları katıldı.
Sanık avukatı Emin Levent Yavuzer, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlemediğini iddia etti, düğünde farklı kişiler tarafından havaya ateş edildiğini öne sürdü.
İddia makamı, beyanların ardından tekrarladığı mütalaasında, sanık Akman'ın "olası kast ile adam öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Mütalaada, " Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarından, kalabalık ortam olan düğünde havaya ateş edilerek sebep olunan eylemlerde failin 'olası kast'la hareket ettiğinin kabulü gerektiği, sanığın böylelikle maktule yönelik eylemleriyle, üzerine atılı 'olası kastla öldürme' suçunu işlediği anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Akman, savunmasında, üzerine atılı suçlamayı reddederek, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, suçun "olası kast"la işlendiği gerekçesiyle cezayı önce 20 yıla, sonra "iyi hal" indirimiyle 16 yıl 8 aya düşürdü.
Sanık Akman, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Olay
Konya'nın Çumra ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde 25 Ağustos 2019'da bir yakınının düğününe katılan Osman Akman (36), düğünde havaya açılan ateşle başından vurulmuş, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Gözaltına alınan maktulün dayısının oğlu Arif Akman tutuklanmış, hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.
Kaynak: AA
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