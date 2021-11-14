Düğünde havaya ateş açıldı, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bayat ilçesinde Tepekutuğun köyündeki düğün eğlencesinde ateşlenen silahtan çıkan mermiler, düğünde misafir olarak bulunan Murat Şahin (37) ve Emin Alparslan'a (44) isabet etti. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIKLARI HASTANELERDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Murat Şahin kaldırıldığı İskilip Devlet Hastanesinde, Emin Alparslan ise Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

SİLAHI ATEŞLEYEN, İŞ ARKADAŞI ÇIKTI

Şahin ve Alparslan'ın cenazeleri, otopsinin ardından akşam saatlerinde köy mezarlığına defnedildi. Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görgü tanıklarının beyanları doğrultusunda silahı ateşleyenin, Murat Şahin'in iş arkadaşı M.Y. olduğunu tespit etti.

Çankırı nüfusuna kayıtlı zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Murat Şahin