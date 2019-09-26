Son Dakika Haberleri: Düğünde havaya ateş açıldı, davulcu öldü halaydaki genç yaralandı
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Düğünde havaya ateş açıldı, davulcu öldü halaydaki genç yaralandı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde düğünde havaya ateş açıldı.

Düğünde havaya ateş açıldı, davulcu öldü halaydaki genç yaralandı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde düğünde havaya ateş açıldı. Maganda silahından çıkan kurşunlar davul çalan Yılmaz Sağın'ın (30) ölümüne, halay çeken Hüseyin Düşme'nin (16) de yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Küçük Mutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle meydanında düzenlenen düğün töreninde bazı davetliler havaya rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada halayın ortasında davul çalan Yılmaz Sağın ile arkadaşlarıyla halaya katılan Hüseyin Düşme, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan mermilerin isabet etmesiyle yere yığıldı.
DÜĞÜN YARIDA KESİLDİ
Sağın ve Düşme'yi kanlar içinde görenler davetliler panik yaşarken, düğün yarıda kesildi ve sağlık ekiplerinden yardım istenildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Yılmaz Sağın, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Hüseyin Düşme'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri havaya ateş açtığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.


Viranşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:17 Kaynak: DHA
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