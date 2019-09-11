Düğünde havaya ateş eden maganda yakalandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir düğünde havaya silahla ateş eden magandalar jandarma tarafından yakalandı.



Tatlıpınar Mahallesinde bir düğünde silahla ateş edildiğine dair bilgi elde edildi. Jandarma ekiplerinin elde ettiği bilgi doğrultusunda yapılan araştırmalar sonucunda İ.A. adına bulundurma ruhsatlı tabancanın M.S. isimli şüpheli tarafından taşındığı ve havaya ateş ettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla bu olayla ilgili olarak yakalanan şüpheliler İ.A. ve M.S. hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapıldı. İ.A.'ya ait 1 adet tabanca muhafaza altına alındı. - BALIKESİR