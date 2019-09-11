Son Dakika Haberleri: Düğünde havaya ateş eden maganda yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Düğünde havaya ateş eden maganda yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir düğünde havaya silahla ateş eden magandalar jandarma tarafından yakalandı.

Düğünde havaya ateş eden maganda yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir düğünde havaya silahla ateş eden magandalar jandarma tarafından yakalandı.


Tatlıpınar Mahallesinde bir düğünde silahla ateş edildiğine dair bilgi elde edildi. Jandarma ekiplerinin elde ettiği bilgi doğrultusunda yapılan araştırmalar sonucunda İ.A. adına bulundurma ruhsatlı tabancanın M.S. isimli şüpheli tarafından taşındığı ve havaya ateş ettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla bu olayla ilgili olarak yakalanan şüpheliler İ.A. ve M.S. hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapıldı. İ.A.'ya ait 1 adet tabanca muhafaza altına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sünnet düğününde Spiderman Roman havası oynadı! Görüntüler sosyal medyayı salladı
Polisin dur ihtarına uymayan rap sanatçısı Brian J. Quinones, canlı yayında beş el ateş edilerek öldürüldü Polisin tabancasını almak isteyen şüpheliyi, kafasına ateş ederek öldürdüler Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Büyük panik kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:39:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğünde havaya ateş eden maganda yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]