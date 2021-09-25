Düğün yeri savaş alanına döndü! Halaylar sustu, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı - Son Dakika

Gaziantep'te bir çiftin en mutlu günü kabusa döndü. İki grup arasında başlayan kavga kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kurşunların isabet ettiği 1 kişi de ağır yaralandı.

SİLAHLARINI ÇIKARDILAR

Şahinbey ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, mahallede yapılan bir düğünde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Karşı tarafın da karşılık verdiği iddia edildi.

AĞIR YARALANDI

Kurşunun isabet ettiği F.H. ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. F.H'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olaya karıştığı belirlenen bir kişide gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.