Düğünde İşlenen Cinayete Savcı Müebbet Hapis İstedi

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Baba Oğul, Evlerine Gelen Misafirin Kafasını Kesip Kemiklerinden Çorba Yaptı

Katil Zanlılarından "Siz Niye Yoruldunuz Biz Teslim Olmayı Düşünüyorduk" Tepkisi