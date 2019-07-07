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Düğünde kaçırılan genç kız tarlada bulundu

1 saat önce

ADANA'da bir akrabasının düğününde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaçırılan R.T. (18) adlı kız, mısır tarlasında hafif yaralı, şoka girmiş halde bulundu.

Düğünde kaçırılan genç kız tarlada bulundu, System.String[]
ADANA'da bir akrabasının düğününde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaçırılan R.T. (18) adlı kız, mısır tarlasında hafif yaralı, şoka girmiş halde bulundu.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir akrabasının düğününe katılan R.T., bir süre sonra kimliği belirsiz kşi ya da kişilerce otomobille kaçırıldı. Durumu fark eden genç kızın yakınları, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, R.T.'yi bulmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra 155 Polis İmdat hattına Gülbahçe Mahallesi'nde bulunan bir mısır tarlasından bir kadın sesi geldiği ve yardım istediği ihbarı geldi. Bunun üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler R.T.'yi hafif yaralı ve şoka girmiş halde buldu.
Yaralı genç kız, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Polis, RT.'yi kaçıran kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:39 Kaynak: DHA
Gülbahçesi Mahallesi, Polis, Adana, Güncel
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