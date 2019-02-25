Düğünde Kavga
20 dakika önce
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir sitedeki düğünde, kız ve erkek tarafı arasında arbede yaşandı.
Adana
'nın Sarıçam
ilçesinde bir sitedeki düğünde, kız ve erkek tarafı arasında arbede yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Suluca
Mahallesi'nde bir sitenin içindeki düğünde kız ve erkek tarafı arasında "çok dans ettikleri" iddiası üzerine tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine sandalyelerle saldırdı.
Yaşanan arbedede çok sayıda kişi hafif yaralandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı.
Kavga anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:34 Kaynak: AA
Ünlü Oyuncu, 12 Yaşındaki Kız Çocuğunu Taciz Etti!
Kız ve Erkek Tarafı, Düğünde "En Çok Siz Dans Ettiniz" Deyip Birbirine Girdi
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Şişli'de Greve Giden Temizlik İşçilerine Çağrı
Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü