Son Dakika Haberleri: Düğünde Kavga

Düğünde Kavga

20 dakika önce

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir sitedeki düğünde, kız ve erkek tarafı arasında arbede yaşandı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir sitedeki düğünde, kız ve erkek tarafı arasında arbede yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Suluca Mahallesi'nde bir sitenin içindeki düğünde kız ve erkek tarafı arasında "çok dans ettikleri" iddiası üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine sandalyelerle saldırdı.

Yaşanan arbedede çok sayıda kişi hafif yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı.

Kavga anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:34 Kaynak: AA

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