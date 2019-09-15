Son Dakika Haberleri: Düğünde kavga: 3 yaralı
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Düğünde kavga: 3 yaralı

10 dakika önce

Düğünde kavga: 3 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te bir düğünde bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Düğünde kavga: 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir düğünde bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Şehitkamil ilçesi Göztepe Mahallesi Yunus Emre Çelik Sokak'taki bir düğünde yaşandı. İddiaya göre Korkmaz ve Kaplan ailelerinin düğününde kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada yumruklar konuştu. Yaşanan kavgada 3 kişi yaralanırken, düğün de yarıda kaldı.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırırken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düğünde kavga: 3 yaralı

Göztepe Mahallesi, Şehitkamil, Gaziantep, kavga, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:04 Kaynak: İHA
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