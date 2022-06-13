Düğünde kavga ettiği misafirlerin üstüne otomobille daldı, tekme tokat dayak yedi! - Son Dakika
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Düğünde kavga ettiği misafirlerin üstüne otomobille daldı, tekme tokat dayak yedi!

13.06.2022 07:58
Düğünde kavga ettiği misafirlerin üstüne otomobille daldı, tekme tokat dayak yedi!

Kırıkkale'de, düğünde çıkan tartışmadan sonra alkollü olduğu iddia edilen Kağan K., kalabalığın arasına taksi ile daldı. Kaçmaya çalıştığı esnada kaza yapan Kağan K. ile beraberindeki 1 kişi, düğündekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Olayda, 5'i çocuk 20 kişi yaralandı.

Dün akşam saat 21.30 sıralarında Ankara'dan akrabalarının düğününe gelen Kağan K., diğer davetlilerle henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

TAKSİYLE KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Düğün sahipleri, tartışmayı sonlandırıp alkollü olduğu öne sürülen Kağan K. ile Makbule K. (46) ve Kürşat A.'yı (21) geldikleri ticari taksiye bindirip göndermek istedi. Kağan K.'nın, direksiyonuna geçtiği taksi bir anda düğün kalabalığının arasına daldı. Kaçmaya çalışırken de park halindeki otomobile çarptı.

Tartışma sonrası aracıyla düğündeki davetlilerin arasına daldı: 20 yaralı

DAVETLİLER 3'ÜNÜ DE DÖVDÜ

Taksinin daldığı kalabalığın içinde 5'i çocuk 17 kişi yaralandı. Düğündeki diğer kişiler de takside bulunan 3 kişiyi döverek yaraladı.

Tartışma sonrası aracıyla düğündeki davetlilerin arasına daldı: 20 yaralı

20 YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Toplam 20 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kağan K. ve Kürşat A. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilince polis ekibince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde kavga ettiği misafirlerin üstüne otomobille daldı, tekme tokat dayak yedi! - Son Dakika

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