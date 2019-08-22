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Düğünde köçek oyununa ilgi

46 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kastamonulu köçekler ilgi gördü.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kastamonulu köçekler ilgi gördü.


Tavşanlı ilçesinde 112 Acil Servisi görevlisinin oğulları sünnet töreninde Kastamonu'dan gelen köçekler büyük ilgi gördü.


Maviay Düğün Salonu'nda düzenlenen sünnet töreni öncesi evlerinin önünde toplanan davetlilere köçeklerin oyunu büyük alkış aldı.


Yeni Mahalle Bahtiyar sokak üzerinde toplanan davetlilere ilk olarak kurban kesildi. Yapılan dua sonrası davetlilere ikramlarda bulunuldu. Daha sonra Kastamonu'dan gelen köçekler kemençe, davul ve zurna eşliğinde hünerlerini gösterdiler.


İki oğlunun sünnet töreninde farklılık olmasını istediğini belirten Emre Öztürk, " Yöremizde düğün ve sünnet törenlerinde yapılmayan bir etkinlik olmasını istedik. Bunun için de organizatör arkadaşımız Deniz Uçarın da tavsiyesi ile köçek getirdik. Daha önce ilçemizde yapılmayan bir etkinliği de yapmış olduk. Gelen davetlilerimiz de oldukça memnun oldu" dedi. - KÜTAHYA

Kastamonu, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:18 Kaynak: İHA
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