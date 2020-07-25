Düğünde korona görüldü, 2 nişan iptal edildi - Son Dakika

Düğünde korona görüldü, 2 nişan iptal edildi

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 4 gün önce gerçekleşen düğün sonrasında 4 kişide covid19 virüsü tespit edildi. Virüs dolayısıyla birisi Tokat il merkezi diğeri ise şehir dışında olan 2 nişan merasimi iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Çarşamba günü gerçekleşen düğün etkinliği sonrasında bazı davetlilerde koronavirüs belirtileri görüldü. Yapılan testler sonrasında 4 kişide covid19 tespit edilirken harekete geçen filyasyon ekipleri aralarında Almanya'dan gelen vatandaşların da olduğu yakın temaslı kişilere izolasyon uygulanmasını sağladı. Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan vatandaşlardan birisinin oğlunun bugün düzenlenecek nişan töreninin iptal edildiği, aynı şekilde izole altında olan bir vatandaşın ise şehir dışında oğlu için düzenlenecek nişan törenini iptal ettirdiği öğrenildi.